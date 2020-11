L'Eredità, il campione Massimo vince 90 mila euro: trionfa col "sorpasso" pensando a Gassman nella puntata di lunedì 16 novembre 2020

I complimenti di Flavio Insinna

L'Eredità su Rai1 anticipa il tg delle 20 e c'è un trionfo. Una vittoria da 90 mila euro. Nel programma di oggi, lunedì 16 novembre 2020 condotto da Flavio Insinna, Il campione è ancora Massimo che alla prova finale della Ghigliottina, parte da 180 mila euro. "Un supercampione, complimenti da tutta la famiglia de L'Eredità", commenta Flavio Insinna. Poi si passa alle cinque parole che vanno legate. Le cinque parole di oggi sono "punto", "facile", "storico", "divieto" e "Gassman" per un valore di 90 mila euro e Massimo in un minuto dà la sua soluzione: è "sorpasso", ma dice che la risposta lo convince solo per tre di queste. Una risposta pensando al film di Gassman che è fra i suoi preferiti. Ed è un trionfo con Flavio Insinna che urla "bravooooo".

