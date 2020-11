Amici 2020, il ballerino Riccardo entra nella scuola grazie a Lorella Cuccarini. Ma fa subito una gaffe con la Celentano | Video

16 novembre 2020 a

Prima puntata del day time di Amici 2020 su Italia1. Il primo a esibirsi è stato il ballerino Riccardo, che dopo la sua performance ha ottenuto voti contrastanti dalla giuria composta da Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Se la Celentano non gli ha concesso il banco, di tutt'altro avviso è stata la Cuccarini, entusiasta per i movimenti del ragazzo.

L'esibizione di Riccardo e il siparietto con la giuria

Raggiante la reazione del ballerino, che però è incappato in una gaffe nei confronti della nipote del Molleggiato: "Voglio riuscire a stupirti". Alessandra lo ha subito corretto: "Magari stupirla, non stupirti. Vedremo", ha detto. Riccardo ha così subito raggiunto il banco, leggermente imbarazzato ma felice per la promozione.

