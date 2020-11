Stasera in tv 16 novembre, su Iris il film Baarìa. Super cast e trama, regia di Giuseppe Tornatore

16 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 16 novembre, un grande film andrà in onda su Iris in prima serata, a partire dalle ore 21.10. E' Baarìa. Genere drammatico, realizzato nel 2009, produzione italo francese, regia di Giuseppe Tornatore. Importante il cast: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Laura Chiatti, Margareth Madè, Monica Bellucci, Raoul Bova, Leo Gullotta, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Lina Sastri, Giorgio Faletti, Angela Molina, Enrico Lo Verso, Luigi Lo Cascio, Nicole Grimaudo, Nino Frassica, Francesco Scianna. E' la difficile storia di una famiglia siciliana, ambientata dalla fine del secolo fino alla seconda guerra mondiale, anni che furono particolarmente complessi per tutti il Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.