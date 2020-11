Covid, Gerry Scotti lascia l'ospedale e torna a casa. Il virus sembra aver lasciato il segno | La foto

16 novembre 2020 a

Gerry Scotti è uscito dal tunnel ed è tornato a casa. Dopo qualche giorno di ricovero, quello che è uno tra i conduttori più amati della televisione italiana, ha lasciato l'ospedale ed è rientrato nella sua abitazione. E' stato lui stesso ad annunciarlo, come del resto aveva fatto per la sua positività al virus.

Ancora una volta ha scelto Instagram, postando una foto accompagnata da poche ma significative righe: "A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò". Gerry è sorridente. Il Covid ha lasciato il segno: dalla foto sembra dimagrito diversi chili.

