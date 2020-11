Stasera in tv 16 novembre, sul Nove Bud Spencer è il Superfantagenio: cast, trama e trailer | Video

16 novembre 2020 a

Commedia fantasy in prima serata sul Nove lunedì 16 novembre. Alle 21,30 infatti andrà in onda Superfantagenio, film del 1986 con Bud Spencer protagonista per la regia di Bruno Corbucci. Questo il trailer della pellicola.

La storia parte da una battuta di pesca a Miami, dove un gruppo di pescatori ritrova una vecchia lampada ad olio che poi viene venduta a Tony, rigattiere che sfrutta nel suo negozio un ragazzino di 15 anni di nome Al Haddin. Al è orfano di padre e con una madre costretta a lavorare come cantante in un malfamato locale gestito da Monty Siracusa, boss della mala. Lucidando la lampada per ordine di Tony, Al vede apparire dal nulla un uomo gigantesco in abiti orientali, che si rivelerà essere il genio della lampada delle fiabe. I due diventano subito amici. Nel cast anche Luca Venantini, Umberto Raho, Janet Agreen, Diamy Spencer e Tony Adams.

