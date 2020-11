Pomeriggio5, Guenda Goria è sicura: "Papà Amedeo è innamorato di mia madre". Ma gli ospiti in studio non ci credono | Video

16 novembre 2020 a

Guenda Goria torna a parlare del padre Amedeo e del rapporto tra lui e la madre, Maria Teresa Ruta. Nel corso della puntata di Pomeriggio5 su Canale5 di lunedì 16 novembre, Barbara D'Urso ha mandato in onda un filmato relativo alla puntata di Domenica Live del 15 novembre, nella quale Amedeo si è commosso dopo aver visto un servizio su Maria Teresa e sulla confessione dello stupro subito prima che si conoscessero, quando la conduttrice aveva 24 anni.

La reazione del giornalista ha fatto affermare alla D'Urso: "Ma tu sei ancora innamorato di lei". Goria se ne è andato in lacrime senza pronunciare più parola. Al rientro in studio, nella puntata di lunedì 16, Guenda ha ribadito: "Sì, per me mio padre è ancora innamorato di mia madre". E chissà se ci sarà una clamorosa riunione di famiglia nei prossimi mesi. Gli ospiti in studio tuttavia non ci credono: "Cara Guenda, vedrai che tuo padre te ne combinerà un'altra, è totalmente inaffidabile", ha sottolineato Patrizia Groppelli, compagna di Alessandro Sallusti.

