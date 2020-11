Stasera in tv 16 novembre, su Rai Premium la replica di Tale e quale show

16 novembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 16 novembre, come accade spesso, per Rai Premium è giorno di repliche. Stavolta dalle ore 21.20 vedremo di nuovo Tale e quale show, programma che venerdì scorso ha registrato il rientro del conduttore Carlo Conti, seppur collegato da casa, perché ancora positivo al Covid 19. Le condizioni di salute sono nettamente migliorate ed è stato dimesso dall'ospedale, ma è ancora in quarantena. Tale e quale resta una delle trasmissioni principali della televisione di Stato e anche la puntata di venerdì scorso è stata ammirata e seguita da milioni di telespettatori. Chi non è riuscito a vederla può rifarsi questa sera proprio grazie alla replica.

