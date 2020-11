Stasera in tv 16 novembre, su Rai Movie il film Il duello. La trama

16 novembre 2020 a

Stasera in tv, 19 novembre, alle ore 21.19, Rai Movie propone il film dal titolo Il duello. Si tratta di una pallicola storica e drammatica del 2016, produzione americana e inglese. La regia è a cura di Ron Howard. Mentre del cast fanno parte Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Alice Braga, William Sadler, William Hurt, Raphael Sbarge, Emory Cohen, Christopher Berry, J.D. Evermore, José Zuniga. La trama. Siamo nel 1887, in Texas, e Abraham il predicatore ha una grande prese sugli abitanti di una cittadina di frontiera, nonostante lo seguano storie di guerra, omicidi ed eventi inspiegabili. Una sfilza di cadaveri appare sulle rive del Rio Grande e per comprenderne l'origine il ranger David Kingston arriva con la moglie Marisol in città. E riconosce il predicatore: da bambino lo vide uccidere suo padre.

