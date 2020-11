Stasera in tv 16 novembre, su Rai 4 Trono di spade Game of thrones. Anticipazioni e trama

16 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 16 novembre, su Rai 4 un'altra puntata dell'ultima serie del Trono di spade Game of thrones. Dopo la battaglia contro gli estranei è il momento di piangere i morti, di chi non ce l'ha fatta. Ma gli scontri continuano perché oltre i non morti, ci sono i vivi da affrontare. E' arrivato il momento di regolare i conti tra i regni. La guerra più attesa, quella che di fatto è iniziata nella prima puntata della stagione d'esordio. Ora le regine Cersei Lannister (Lena Headey) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) si contendono il trono, ma non solo: ci sono in ballo le vendette e un odio perenne che va avanti da decenni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.