Stasera in tv 16 novembre, su Tv8 doppio appuntamento con Gomorra 4: la trama degli episodi

Appuntamento con la serie tv in prima serata lunedì 16 novembre su Tv8. Dalle 21,30 infatti andrà in onda Gomorra 4, con doppio episodio della quarta stagione. Quarta stagione che come le precedenti, è composta da 12 episodi. Della serie sono andate in onda appunto quattro stagioni, con una quinta e ultima in cantiere in arrivo su Sky nel 2021.

Queste le trame delle puntate di lunedì 16. Nel nono episodio, all’interno del clan di Forcella la situazione si fa sempre più complicata: con la morte di Valerio (Loris De Luna), Enzo e i suoi diventano preda degli attacchi dei Capaccio che vogliono impadronirsi anche di quel territorio. Cosa potrà fare Patrizia per evitare che la guerra riesploda più feroce di prima? I Capaccio non vogliono perdere tempo e, sfruttando la situazione, decidono di conquistare Forcella assestando dei duri attacchi mirati a mettere alle strette Sangue Blu (Arturo Muselli) e i suoi uomini. Nel decimo episodio, Patrizia (Cristiana Dell’Anna) ha scoperto chi c’è dietro le sue sventure e si trova di fronte a una decisione importante: cedere al clan Levante e lasciare il potere a suo marito Mickey (Luciano Giugliano) o iniziare una guerra aperta con la famiglia dell’uomo che ama e che Genny (Salvatore Esposito) aveva deciso di far sedere al tavolo del controllo del territorio.

