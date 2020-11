Stasera in tv 16 novembre, su La7 torna Grey's Anatomy: anticipazioni e trama

16 novembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 16 novembre, su La7 torna una delle serie più amate dai telespettatori: Grey's Anatomy. Inizio alle ore 21.15 per la classica doppia puntata della stagione numero 16. Il primo episodio è il numero 14 dal titolo Una diagnosi. La trama. Andrew inizia a manifestare sintomi di disturbo bipolare, lo stesso del padre, suscitando ovviamente le preoccupazioni di Meredith e Carina. Amelia si è chiusa in casa per evitare Link e il test di paternità e intanto Schmitt si insospettisce perché Nico non vuole presentarlo ai suoi genitori: non ha ancora parlato con loro della sua omosessualità. Il secondo episodio di questa sera è Accecati dalla neve. Una tormenta crea problemi non indifferenti all'ospedale per l'arrivo di numerosi pazienti. Andrew viaggia a piedi attraverso la neve per cercare di recuperare un organo, Meredith e Carina continuano ad essere preoccupate per lui. Owen e Teddy lottano per salvare una donna incinta, sempre maggiore la tensione tra Schmitt e Nico.

