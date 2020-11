Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo: "Ti piace Giulia". Lui ride per la gelosia dell'ex lady Briatore | Video

16 novembre 2020 a

I nuovi ingressi di Selvaggia Roma e Giulia Salemi hanno un po' scosso gli equilibri del gruppo all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Se ne è accorta anche Elisabetta Gregoraci, le cui sicurezze su Pierpaolo Pretelli sembrano vacillare. Tanto che la showgirl, scherzando ma non troppo, in un messaggio in codice con l'ex velino gli fa notare come abbia notato la sua vicinanza affettuosa con Giulia Salemi: "Ti piace, si vede come la guardi", ha detto la Gregoraci.

Elisabetta e Pierpaolo su Giulia

Elisabetta e Pierpaolo sono seduti insieme sulla poltrona. E a questo punto Pretelli ride quasi compiaciuto, non negando il suo gradimento per la bella influencer. Un pizzico di gelosia per la Gregoraci? Pierpaolo ci spera.

