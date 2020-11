Stasera in tv 16 novembre, su Rai2 il film Kingsman Il cerchio d'oro: cast, trama e trailer | Video

16 novembre 2020 a

Azione e commedia in prima serata su Rai2. Dalle 21,20 lunedì 16 novembre andrà in onda Kingsman Il cerchio d'oro: tornano dunque le spie interpretate da Colin Firth e Taron Egerton, ispirate alla miniserie a fumetti di Mark Millar illustrata da Dave Gibbson. Matthew Vaughn è il regista della pellicola uscita nel 2017 e che ha incassato 410 milioni di dollari. Il video del trailer.

La storia inizia fuori dalla sartoria Kingsman, dove Eggsy viene attaccato e successivamente la Kingsman viene quasi annientata. Eggsy e Merlino scoprono che devono chiedere aiuto ai loro cugini americani per sventare lo spietato piano di Poppy, una potentissima narcotrafficante che sta ricattando il governo degli Stati Uniti per ottenere la legalizzazione di ogni tipo di droga. Nel cast anche Julianne Moore, Halle Berry e Channing Tatum. Piccolo cameo per Elton John.

