Stasera in tv 16 novembre, su Canale5 Grande Fratello Vip: confronto tra Dayane e la Gregoraci. Nuovo ingresso in casa

Grande attesa per la puntata del Grande Fratello Vip. Lunedì 16 novembre accadranno come sempre numerosi colpi di scena. Innanzitutto ci sarà il chiarimento tra Selvaggia Roma ed Enock Barwuah. L'influencer dice che con il fratello di Balotelli ci sarebbe stato un bacio appassionato in discoteca quando lui era già fidanzato, ma Enock nega tutto. Ma non ci sarà solo questo chiarimento. E' previsto anche un confronto di fuoco tra Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci dopo le dichiarazioni della brasiliana sulla showgirl nella quale la modella metteva appunto in dubbio le qualità artistiche dell'ex lady Briatore: "Nella vita ha saputo solo sposare un miliardario", ha detto.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello asfalta Elisabetta Gregoraci: "Non sa fare un ca**o, ha solo sposato un miliardario" | Video

E poi ancora l'eliminazione di uno dei tre in nomination: la stessa Dayane Mello, Massimiliano Morra e Andrea Zelletta. Dovrebbe esserci infine anche un nuovo ingresso, quello del chirurgo plastico dei vip, Giacomo Urtis.

