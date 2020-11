Stasera in tv 16 novembre, su Italia 1 in seconda serata il film Collateral con Tom Cruise. La trama

16 novembre 2020 a

E' Collateral il film in programma in seconda serata stasera in tv, lunedì 16 novembre, su Italia 1. Si tratta di una pellicola thriller di azione, realizzata nel 2004, produzione americana. Alla regia troviamo Michael Mann, mentre del cast fanno parte Tom Cruise, Jamie Foxx, Debi Mazar, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Javier Bardem. La trama. Un tassista diventa ostaggio di un sicario che vuole girare la città e colpire le sue cinque vittime. I due finiscono per instaurare uno strano rapporto ma non tutto va come dovrebbe andare, forse perché ormai il killer non è più convinto del suo lavoro.

