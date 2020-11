Stasera in tv 16 novembre, su Italia 1 il film Mission: Impossible - Fallout con Tom Cruise. La trama

16 novembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 16 novembre, su Italia 1 alle ore 21.20 è in programma il film dal titolo Mission: Impossible - Fallout. Pellicola di azione prodotta nel 2018 negli Stati Uniti, alla regia Christopher McQuarrie. Nel cast Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson. La trama. Per Ethan arriva l'ordine di un'altra missione impossibile. Deve recuperare una valigia di plutonio e trovare i maledetti che vogliono metterci sopra le mani. A Berlino salva Benji e Luther e compromette la missione. Quindi diventa indispensabile riparare, lanciandosi nel cielo di Parigi per cercare di incastrare i cattivi.

