Uomini e donne, Aurora si lamenta di Giancarlo. Poi scoppia la lite con Roberta: "Smettila di fare la vittima" | Video

16 novembre 2020 a

a

a

Ancora polemiche ed equivoci a Uomini e donne. Nella puntata di lunedì 16 novembre infatti Aurora è infastidita con Giancarlo. La dama infatti contesta al cavaliere di non fare abbastanza per catturare il suo interesse.

Giancarlo tuttavia non è d'accordo: "Ma ti ho concesso anche l'esclusiva, che devo fare in più", ha ribattuto. Ma Aurora mantiene le distanze, tanto da rivelare: "La realtà è che non gli piaccio abbastanza".

Poi scoppia la bufera con Roberta Di Padua, accusata sempre da Aurora di averla aggredita. Roberta tuttavia nega tutto: "Non l'ho neanche sfiorata, la deve smettere con questo vittimismo", ha spiegato.

E ancora: "Ma ti pare Maria (De Filippi ndr) che mi rovino per una come lei", ha aggiunto. La polemica tra le due dame è arrivata al suo culmine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.