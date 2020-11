Stasera in tv 16 novembre, su Rete 4 torna Quarta Repubblica: ospiti e anteprima. Ci sarà Giorgia Meloni | Video

16 novembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 16 novembre, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro, inizio alle ore 21.25. Ovviamente al centro della puntata l'emergenza Covid 19. Perché l'Italia è arrivata impreparata alla seconda ondata del virus? E dove siamo maggiormente impreparati? Se lo chiede il conduttore in un breve video pubblicato sui social in cui annuncia l'ospite principale di stasera che sarà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Il secondo tema sarà lo scandalo autostrade.

Oltre a Giorgia Meloni sono annunciati: il presidente esecutivo di Italo, Flavio Cattaneo; il direttore di Immunodeficienze Virali dell’Istituto Spallanzani di Roma, Andrea Antinori; la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini; la capogruppo Pd alla Commissione Esteri della Camera, Lia Quartapelle; l’esperta di lavoro autonomo, Emiliana Alessandrucci. Inoltre parteciperanno alla serata i giornalisti Mario Giordano, Alessandro Sallusti, Maurizio Belpietro, Piero Sansonetti, Roberto Arditti, Marianna Aprile e Daniele Capezzone. Infine Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

