Uomini e donne, Beatrice furiosa con Davide. Lui ammette: "Ho baciato un'altra, ma non ho fatto niente di male" | Video

Discussione in studio tra Davide e Beatrice durante la puntata di lunedì 16 novembre su Canale5 di Uomini e donne. La corteggiatrice infatti si è arrabbiata per quanto combinato dal tronista nel corso delle esterne con Valeria e Silvia. E così Beatrice inevitabilmente fa fatica a fidarsi di lui. "Mi devo tutelare, mi stavo affezionando a te e hai fatto delle cose che mi hanno dato fastidio", ha affermato la ragazza riferendosi a Donadei.

Davide tuttavia ha risposto prontamente: "E' vero - ha ammesso - ho baciato un'altra donna tre ore dopo che ti ho visto. Ma ti do un consiglio: fammi innamorare di te. Se questo è l'atteggiamento non ce la fai". Beatrice ha controreplicato: "Ma cosa vuol dire - è la frase rilasciata - io mi mostro per quella che sono, sei tu che devi farmi innamorare". I colpi di scena sono comunque dietro l'angolo.

