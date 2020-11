Matrimonio a prima vista 2020, Luca sorprende Giorgia senza fede al dito: "E' motivo per dirti di no". Fan in ansia per la scelta finale

Colpo di scena nel docurerality di Real Time nella puntata di martedì 17 novembre

16 novembre 2020 a

a

a

Matrimonio a prima vista Italia 2020, martedì 14 novembre la scelta finale tra le tre coppie del docureality del canale Real Time (andrà in onda in prima serata). Appare scontata la scelta di andare avanti di una sola delle tre coppie, quella formata da Luca Cantiano e Giorgia Pantini, i ragazzi laziali che hanno dimostrato feeling fin dal giorno del matrimonio fra sconosciuti. Proprio in queste ore però, il finale così scontato non sembra. Il fanpage Instagram di Giorgia, ha postato un video nel quale Luca sorprende la moglie in casa, senza fede nuziale al dito.

I due sono seduti sul divano: "Fammi vedere la mano, questo è un motivo per dirti di no", afferma Luca. Lei sorride e si giustifica: "L'ho tolta per lavare i piatti". Luca dice: "Io pure mi levo gli orecchini per lavare i piatti".

Matrimonio a prima vista 2020, i fan di Andrea Ghiselli: "Scarica Nicole", ma intanto postano il video mentre lui canta per lei

I commenti al post da parte dei follower sono tutti favorevoli all'unione fra i due che nonostante il siparietto social non sarebbe in discussione. Ma il verdetto è ormai questione di ore e c'è ansia, mentre più tortuosa appare la strada per le coppie Andrea-Nicole e Gianluca-Sitara.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.