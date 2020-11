Report, la guerra del vaccino: interviste esclusive e documenti. La sfida italiana è davvero così tricolore?

16 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 16 novembre, su Rai 3 il programma Report condotto da Sigfrido Ranucci. C'è attesa tra i telespettatori considerando che è stata annunciata un'intensa inchiesta su La guerra del vaccino per il Covid 19, servizi di Manuele Bonaccorsi con la collaborazione di Marzia Amico e Lorenzo Vendemiale. La sfida tra le multinazionali e le superpotenze. è un business che vale miliardi e che è stato affidato tutto ai privati. Report annuncia interviste esclusive e documenti riservati. Ma parlerà anche dell'Italia che si è imbarcata nell'impresa di cercare di realizzare il vaccino tricolore. Ad agosto all'Istituto Spallanzani di Roma, infatti, è iniziata la sperimentazione del prodotto della società ReiThera. Report ha approfondito l'argomento, partendo dall'intuizione di alcuni scienziati avvenuta nel 2004 e arrivando sino in Svizzera, scoprendo che il vaccino finanziato dal governo, a suo avviso, "in fondo non è poi così italiano".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.