Amici 2020, Alessandra Amoroso non ringrazia Jurman. Lui la attacca: "E' sparita di colpo". La cantante replica subito | Video

Subito polemica ad Amici 2020, o meglio, tra Alessandra Amoroso e l'ex professore Luca Jurman. Durante la prima puntata del talent show andata in onda sabato 14 novembre, la cantante si è esibita nel brano Immobile.

Poi ha ringraziato Maria De Filippi e Rudy Zerbi ricordando gli esordi proprio nel programma. Ma tra i ringraziamenti ne mancava uno: quello a Luca Jurman. L'ex insegnante di Amici c'è rimasto male, anche perché fu lui a volerla fortemente. E così Jurman si è sfogato su Facebook, lamentando la mancanza di riconoscenza da parte della Amoroso. Questo il testo completo del post dell'insegnante su fb.

Jurman ha criticato Alessandra Amoroso anche perché a suo dire da qualche anno è completamente sparita dai radar del professore. Insomma, uno sfogo piuttosto duro, al quale tuttavia la cantante ha voluto replicare: "Ciao Maestro - ha esordito - mi dispiace per questo commento e non so cosa sia successo comunque ti dico: grazie per avermi voluta sin dal primo giorno, per avermi fatto passare momenti meravigliosi e per avermi sostenuta sempre. Sensazioni ed emozioni che porto nel cuore al di là del tempo passato! Ti abbraccio forte". Jurman ha subito risposto: "Grazie Ale, io ci sono sempre". Insomma, polemica rientrata. Forse.

