Amici 2020, al via il preserale su Italia1. Celentano e Cuccarini già ai ferri corti? Caccia al successore di Gaia Gozzi | Video

Inizia a entrare nel vivo l'edizione di Amici 2020, curata come sempre da Maria De Filippi. Dopo la prima puntata di sabato 14 novembre, da oggi, lunedì 16 fino a venerdì 20 l'appuntamento è su Italia1 dalle 19, per il day time in preserale. Nuovo anno scolastico, nuove avventure dunque per i ragazzi. Questo il video del tour esclusivo della casa in cui i concorrenti vivranno 24 ore su 24.

Gli allievi negli studi Titanus Elios in Roma saranno monitorati costantemente attraverso tamponi molecolari per il Covid per garantire la loro salute e quella degli altri (si sono già sottoposti a quarantena). Per quanto riguarda alcune anticipazioni, tra le curiosità maggiori c'è il rapporto tra le due insegnanti di danza, Alessandra Celentano e la new entry Lorella Cuccarini: un rapporto che promette scintille e (inevitabili) polemiche. Appuntamento da lunedì 16 novembre alle 19: vedremo chi sarà l'erede di Gaia Gozzi, vincitrice dell'ultima edizione.

