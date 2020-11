Gli orologi del diavolo, anche Nicole Grimaudo protagonista. Gli inizi a Non è la Rai, ora il secondo figlio con un giornalista Rai

16 novembre 2020 a

Torna lunedì 16 novembre l'appuntamento con la fiction di Rai1 Gli orologi del diavolo, che andrà in onda dalle 21,20. Tra i protagonisti, oltre a Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi, c'è anche Nicole Grimaudo, attrice siciliana che - dopo aver iniziato la sua carriera a Non è la Rai - ha fatto parte di numerose pellicole famosissime, tra le quali Baaria di Giuseppe Tornatore e Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, solo per citarne alcune. Per quanto riguarda la vita privata, Nicole è felicemente sposata da un bel po’ di anni con Francesco, giornalista della Rai.

Dopo la nascita del figlio Pietro nel 2014 ora la bella Nicole è incinta per la seconda volta e ha mostrato il pancione soltanto al settimo mese, quando ha partecipato come ballerina per una notte insieme al cast de Gli orologi del diavolo a Ballando con le stelle. Nicole è sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, anche se in passato aveva anticipato qualcosa: "Pietro non rimarrà figlio unico", aveva affermato. Ora il desiderio si è esaudito.

