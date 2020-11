Uomini e donne, anticipazioni 16 novembre: Riccardo e Roberta tornano a rivedersi. Davide rivela la sua preferita

16 novembre 2020 a

Colpo di scena durante la puntata di lunedì 16 novembre di Uomini e donne su Canale5 dalle 14,45. Riccardo Guarnieri è tornato da qualche puntata e ha iniziato a frequentare di nuovo Roberta Di Padua, dimenticando (almeno per il momento) il loro passato. Hanno raccontato di essersi sentiti al telefono e quindi vogliono continuare a conoscersi. Arriva poi il momento di Gemma Galgani, che sta uscendo sia con Biagio Di Maro che con la new entry Maurizio. Ma per la dama di Torino c'è pure un nuovo cavaliere di 41 anni, arrivato appositamente per lei.

Si passa quindi a Sophie Codegoni, che spiega l'equivoco in chat tra Matteo e Antonio. Quest'ultimo ancora infastidito per essere stato scambiato con un altro, entra in studio e ha un atteggiamento non certo irreprensibile, ma la ragazza ammette di essere comunque intenzionata ad approfondire la conoscenza con lui. Tocca poi a Davide, che con Beatrice si è visto via Skype per le condizioni della corteggiatrice. Chiara è delusa proprio per la complicità tra i due ed esce dallo studio, ma Davide prova a convincerla a tornare. Tuttavia alla fine Donadei ammette di preferire tra tutti Beatrice.

