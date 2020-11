Live Non è la D'Urso, altro scontro tra Matilde Brandi e Franceska Pepe. L'influencer: "Non piangere, potresti essere mia madre" | Video

16 novembre 2020 a

Duro scontro tra Franceska Pepe e Matilde Brandi a Live Non è la D'Urso nella puntata di domenica 15 novembre. Su Canale5 davanti alla conduttrice Barbara D'Urso le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono date battaglia, anche se alla fine l'influencer sembra esserne uscita meglio.

Dopo la lite dietro le quinte della trasmissione di Alfonso Signorini, Matilde Brandi si è difesa così: "Non ti ho mai accusata Franceska, spari veleno gratuito", ha affermato in lacrime. Ma Franceska Pepe non ha avuto pietà: "Le mani giunte e i pianti si fanno da qualche altra parte, non qui. Vergognati, potresti essere mia madre", ha replicato l'ex fidanzata di Vittorio Sgarbi.

