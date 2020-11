Stasera in tv 16 novembre, Report su Rai 3: anticipazioni. Servizi su Covid e TikTok. Interviste esclusive e documenti riservati

16 novembre 2020 a

Stasera in tv, 16 novembre, su Rai 3 una puntata di Report che si annuncia particolarmente intensa (inizio ore 21.20). I servizi si intitolano La guerra del vaccino, Mr. Vaccino, Tutti pazzi per l'app e Chi ha paura di Tiktok?. Ovviamente alla conduzione Sigfrido Ranucci.

La guerra del vaccino è un servizio di Manuele Bonaccorsi con la collaborazione di Marzia Amico e Lorenzo Vendemiale. Cercano di scoprire quale partita economica e politica si sta nascondendo dietro alla corsa per il vaccino che dovrebbe salvare il mondo dal Covid 19. Interviste esclusive e documenti riservati.

A seguire Mr. Vaccino di Chiara De Luca con la collaborazione di Edoardo Garibaldi. Report è entrato nell'azienda italiana che sta producendo insieme a Oxford e Astrazeneca il vaccino per il Covid 19: la Irbm.

Non solo Immuni è il servizio di Lucina Paternesi, realizzato con la collaborazione di Alessia Marzi. Racconta l'incredibile sviluppo di app di telemedicina, sviluppo parallelo alla diffusione del Covid 19. Ma su questo campo si sono mossi anche gli enti. Le Regioni Lazio e Lombardia, Bergamo città, ora il Veneto e soprattutto Sicilia e Sardegna. Sono applicazioni legittime? Era necessario spendere soldi pubblici per progetti del genere?

A chiudere la puntata di Report è l'inchiesta Chi ha paura di Tiktok? di Giuliano Marrucci con la collaborazione di Eleonora Zocca. Due miliardi di download in due anni: Tiktok si sta affermando come la piattaforma social con la più rapida diffusione di sempre. La nonna di Giuliano Marrucci, 93 anni, si è vestita da trapper ed ha lanciato il suo profilo: in pochi giorni numeri da capogiro. Poi dagli Usa non è arrivato l’altolà. Come ha fatto un social dove i ragazzini condividono video di balletti e di sketch a diventare il cuore di uno dei conflitti geopolitici degli ultimi decenni?

