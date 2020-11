The Crown 4, famiglia reale furiosa con Netflix. William: "Profili falsi". Sospetti su Harry e Meghan per il contratto milionario

Il disturbo alimentare della principessa Diana e la relazione del principe Carlo inquietano la Royal Family

The Crown 4, la serie di dieci episodi appena rilasciata da Netflix è avvincente. Fra il documentario e qualche licenza che la Royal Family non definisce certo poetica. La famiglia reale è anzi "furiosa" secondo il Sun , per la narrazione sui reali d'Inghilterra e segnatamente sui profili di Lady Diana - della quale viene rivelato il disturbo alimentare dopo il fidanzamento con il principe Carlo - e del marito erede al trono, principe Carlo alla prese con la relazione con Camilla Parker Bowles.

Sul Sun viene rivelata l'opinione del principe William, primogenito di Carlo e Diana e secondo in linea di successione per il trono del Regno Unito. E ancora su sospetti relativi al contratto da 75 milioni di sterline firmato recentemente da Harry e Meghan (i Sussex all'inizio dell'anno hanno divorziato dalla famiglia reale per trasferirsi negli Usa) col colosso dello streaming.

The Crown 4, Lady Diana e Carlo esaltano l'Italia: primo incontro all'Opera, lezione del principe su Giuseppe Verdi

Un insider, viene spiegato, ha detto al Mail on Sunday che "ci sono sopracciglia inarcate sul fatto che Harry abbia preso milioni dalla società che sta dietro a tutto questo. Dopo tutto, da dove vengono gran parte dei profitti di Netflix? The Crown."

E un altro ha dichiarato, "Il Duca di Cambridge non ne è molto soddisfatto. Sente che entrambi i suoi genitori vengono sfruttati e presentati in modo falso e semplicistico per fare soldi".

