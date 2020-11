Stasera in tv 16 novembre, su Rai 1 Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi. Trama e anticipazioni

16 novembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 16 novembre, torna su Rai 1 la serie Gli orologi del diavolo. Inizio alle ore 21.25 per il terzo appuntamento con la fiction che vede protagonisti Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. E' la ricostruzione di una storia vera, ispirata al libro scritto da Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo. Due gli episodi in programma stasera. La trama del primo. A Natale, Aurelio vista Marco e gli porta come regalo un costoso orologio. Il meccanico si infuria, ma viene avvertito dallo stesso Aurelio: "Non ti libererai di me". Marco rifiuta l'invito della polizia a continuare sulla sua missione e cerca di rimettere insieme il cantiere. Incontra la bella Messia, sua vecchia conoscenza. Potrebbe nascere qualcosa ma Marco scopre che suo papà, malato di cancro terminale, riceve le pressioni di un camorrista alleato di Aurelio. Decide di liberarsi dalla morsa del boss, ad ogni costo.

Nel secondo episodio Marco viene catturato, riesce a tranquillizzare Aurelio che lo perdona e gli fa conoscere moglie e figlio che vivono nascosti in una isola in Spagna. Aurelio vuole essere accompagnato nell'ultimo carico, poi entrambi potranno ritirarsi. Marco accetta e intanto esplode l'amore con Messia. Lo scambio di droga è previsto in mare aperto e Marco prepara una barca all'altezza. Suo padre si aggrava. Marco parte prima di confessare la verità a suo fratello Jacopo e a Messia. La conosce solo sua figlia, che addolorata lo guarda andare via.

