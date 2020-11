Fabrizio Corona, foto shock per la copertina del libro: tutto nudo e parti intime coperte solo dai soldi

16 novembre 2020 a

E' una copertina shock quella del nuovo libro di Fabrizio Corona, presentato a Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. Corona si è fatto fotografare tutto nudo, coprendo soltanto le parti intime con una banconota da cento euro. Il libro si intitola Come ho inventato l'Italia (edizioni La nave di Teseo).

Durante l'intervista a Non è l'Arena, Corona ha spiegato che viviamo in uno dei paesi peggiori d'Europa, dove non funziona niente, a partire dalla classe dirigente. Il volume, ha aggiunto, vuole essere una ammissione di colpa perché anche lui ha fatto parte di questi meccanismi, rendendo l'Italia ancora peggiore.

