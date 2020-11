Non è l'Arena, Fabrizio Corona: "L'Italia è uno dei paesi peggiori d'Europa. A partire dalla classe dirigente. Ed è anche colpa mia"

16 novembre 2020 a

a

a

Fabrizio Corona durissimo contro l'Italia a Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti su La7, a cui ha partecipato per la presentazione del suo libro dal titolo Come ho inventato l'Italia. "Il mio libro è l'ammissione di un senso di colpa. Viviamo in uno dei Paesi peggiori che esista in Europa ma anche oltre, dove non funziona niente, a partire dalla classe dirigente, per continuare a tutte le altre categorie sociali. E io purtroppo ne sono stato il protagonista, sono stato colui che si è immesso in questi meccanismi delicati e ha reso l'Italia ancora peggiore di quello che è. Con questo libro non mi voglio pulire la coscienza ma mi voglio prendere le colpe di quello che ho fatto, perché gran parte è anche colpa mia". Clicca qui per ascoltare la dichiarazione di Fabrizio Corona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.