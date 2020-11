Non è l'Arena, Asia Argento su Fabrizio Corona: "Non è Dio, ma non fa parte del pianeta: è una persona unica" | Video

16 novembre 2020 a

"Fabrizio Corona non è un Dio, ma è sicuramente una persona non comune, che non fa parte del resto del pianeta, per le esperienze che ha vissuto e i suoi pensieri anarchici". Lo ha detto Asia Argento durante Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti su La7 a cui Corona ha partecipato per presentare il suo libro. Asia ha spiegato che "Fabrizio ha fatto scelte estreme, io non so come definirlo, né come uomo normale, né come Dio. Ho conosciuto una persona unica. Ho conosciuto la parte più nobile del suo carattere e mi sento onorata che me l'abbia mostrata: è molto profondo e molto intelligente, anche pieno d'amore". Clicca qui per ascoltare le dichiarazioni di Asia Argento.

