Non è l'Arena, Fabrizio Corona contro Gianluca Vacchi e Flavio Briatore: "Sono il nulla assoluto. Briatore ha finto di essere fidanzato con le modelle per marketing"

Fabrizio Corona si scaglia contro Gianluca Vacchi e Flavio Briatore durante Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti su La7, a cui partecipa per la presentazione del suo libro: "Se li ho inventati io? Non posso aver inventato personaggi che rappresentano dei punti che secondo me non devono essere seguiti o copiati. Sono il nulla assoluto. A me spiace quando inviti Briatore a dire la sua nelle questioni politiche. Parla di economia e non paga le tasse in Italia. Se lo avessi fatto io avrei preso 50 anni di galera. Briatore è un uomo che, non per meriti ma per rapporti personali, prima con Luciano Benetton poi in una Italia in cui prosperava il denaro, è arrivato a ricoprire ruoli di potere. Con le top model faceva scelte di marketing, non è mai stato fidanzato con Naomi Campbell o Heidi Klum. Alla fine ha incontrato una ragazza semplice che oggi è la signora Briatore. Non dico altro altrimenti prendo 500 querele". Clicca qui per ascoltare l'intervista di Fabrizio Corona.

