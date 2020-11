Matrimonio a prima vista 2020, i fan di Andrea Ghiselli: "Scarica Nicole", ma intanto postano il video mentre lui canta per lei

Nuova pubblicazione su Instagram con commenti sulla scelta finale del pesarese nella puntata di martedì 17 novembre

16 novembre 2020 a

a

a

Come finirà fra gli sposi Andrea Ghiselli e Nicole Soria è presto detto.Almeno a sentire i fan della coppia (una delle tre del docureality di Real Time) di Matrimonio a prima vista Italia 2020 che martedì 17 novembre 2020 vedrà la scelta finale.

Secondo i fan del ragazzo pesarese che commentano l'account fanpage, Andrea scaricherà la sposa milanese ponendo fine agli alti e bassi di queste sette puntate dell'esperimento sociale.

Commenti che appaiono in un post con fini diversi però, col video di Andrea che in camera da letto canta "Eccoti" di Max Pezzali/883 davanti a Nicole mentre sfogliano l'album di matrimonio.

"Secondo me si mollano", scrive un follower. . "Classico dei maschietti pesaresi raccontare il sesso con le proprie donne ad altri, raccontano tutti i particolari... Sono pietosi", commenta un'altra in riferimento ad una scena del docureality. E ancora: "Tanto non conferma la scelta....ed e' molto meglio per Nicole, non perde niente", dice un altro commento. E potremmo andare oltre. Fra poco la resa dei conti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.