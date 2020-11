Stamattina in tv 16 novembre, su Rai 3 a Fuori Tg si parla di tamponi: gli ospiti

16 novembre 2020 a

Stamattina in tv, lunedì 16 novembre, su Rai3 a Fuori Tg, si parlerà del tampone, l'esame più attendibile per capire se si è positivi o meno al Covid 19. Gli ospiti saranno il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri; Renzo Le Pera della Federazione italiana medici di medicina generale; Giovanni Sebastiani del Cnr. Inizio alle ore 12.25. Il tampone molecolare è l'esame più affidabile, ma non è facile accedervi e non sono chiare a tutti le differenze con gli altri tipi di test. Quali e quanti sono i tamponi che confluiscono nello screening nazionale dei positivi? Intanto si lavora a nuove soluzioni, ugualmente precise, economiche e rapide.

