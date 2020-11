Elisir, stamattina in tv 16 novembre su Rai 3 con Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. Le anticipazioni e gli ospiti

16 novembre 2020 a

Stamattina in tv, lunedì 16 novembre, a partire dalle ore 11 su Rai 3 torna Elisir, la trasmissione sulla medicina. Conducono Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. Tre gli argomenti di cui si occuperà il programma: colesterolo e trigliceridi, allergia al nichel e alimentazione. Gli ospiti saranno Claudio Borghi, direttore dell'Unità operativa complessa di medicina interna dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, e Alessandra Piona, direttrice di allergologia all’Humanitas di Milano. Nello spazio dedicato alla nutrizione, la professoressa Silvia Migliaccio dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico, cercherà di spiegare come resistere alle tentazioni a tavola per cercare di evitare i chili di troppo.

