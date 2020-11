Tg2 Italia, oggi in tv 16 novembre su Rai 2 focus sul Covid: gli ospiti di Marzia Roncacci e le anticipazioni

16 novembre 2020 a

Tg2 Italia, questa mattina lunedì 16 novembre, su Rai 2 si occupa nuovamente del Covid 19. La trasmissione condotta da Marzia Roncacci, a partire dalle ore 10, approfondisce il tema del vaccino: riporterà la gente ad una vita normale o dovremo convivere con altre pandemie? Ospite in studio il professor Nicola Petrosillo, direttore del dipartimento clinico delle malattie infettive dello Spallanzani di Roma. In collegamento la professoressa Laura De Gara, preside delle Facoltà delle scienze e tecnologie per l'uomo e l'ambiente dell'Università Campus Biomedico di Roma che, in occasione dei 10 anni della dieta mediterranea come patrimonio dell'Unesco, spiegherà come l'emergenza virus ha cambiato l'alimentazione. Si parlerà poi ancora di Covid, ma in relazione agli animali domestici e non. Chi gestisce quelli rimasti soli o abbandonati a causa della pandemia? Ne parlerà il presidente del Bioparco di Roma, Francesco Pedretti e, in collegamento, il veterinario Francesco Coccia.

