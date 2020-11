Live Non è la D'Urso, l'omaggio a D'Orazio è commovente. Nel Drive In i successi, il matrimonio e le lacrime dei Pooh al funerale | Video

15 novembre 2020 a

a

a

Emozione e commozione durante la puntata di domenica 15 novembre di Live Non è la D'Urso. Come annunciato dalla conduttrice Barbara D'Urso, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli hanno ricordato Stefano D'Orazio, morto di Covid pochi giorni fa.

In studio anche l'ex compagna Emanuela Folliero, che ha raccontato un retroscena particolare, quello di aver ritrovato un vecchio regalo del batterista proprio un giorno prima della morte di D'Orazio.

"Ma stasera lo vogliamo ricordare con il sorriso", ha aggiunto l'ex annunciatrice Mediaset. Nel corso dell'intervista sono state mandate in onda immagini inedite: tra queste pure quella con Barbara D'Urso, grande amica del gruppo. Battaglia, Fogli e Folliero hanno quindi raggiunto la postazione del Drive In ed è lì che le immagini di Stefano D'Orazio sono diventate protagoniste.

Canzoni, storie, successi. Fino alla storia d'amore e al matrimonio con Tiziana. Nel video anche le immagini del funerale. Al ritorno in studio Dodi Battaglia lo ha voluto ancora ricordare così: "Se ne è andata una delle persone più belle che ho mai conosciuto".

Lo sguardo degli ospiti in studio ha lasciato spazio alla commozione. Così Roby Facchinetti durante i funerali: "Stefano al telefono mi disse: ho il coronavirus. Ma non ti preoccupare, il resto va tutto bene". Questa frase testimonia tutta la forza e lo spirito che ha caratterizzato il batterista in tutta la sua vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.