Covid a Napoli, muore in un bagno d'ospedale. I parenti a Live Non è la D'Urso: "E c'è chi dice che la sanità non ha problemi" | Video

15 novembre 2020 a

a

a

Il caos negli ospedali e nei pronto soccorso della Campania sta facendo molto discutere in questi ultimi giorni. Il governatore Vincenzo De Luca ha difeso il sistema sanitario della regione, ma il caso dell'anziano morto in un bagno all'ospedale Cardarelli di Napoli ha suscitato lo sdegno generale.

Ospiti a Live Non è la D'Urso nella puntata di domenica 15 novembre i parenti della vittima, tra cui anche la figlia: "Morire così in un pronto soccorso, nel 2020, combinati in situazioni del genere. E c'è ancora chi dice che non abbiamo problemi nella sanità?", ha affermato uno dei parenti. Effettivamente è davvero impossibile dargli torto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.