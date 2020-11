Live Non è la D'Urso, l'esperto Bassetti sui vaccini anti Covid: "Per farli ci vorrà l'aiuto anche dell'esercito" | Video

15 novembre 2020 a

Il professor Matteo Bassetti ha detto la sua a Live Non è la D'Urso sul vaccino anti Covid. Nella puntata di domenica 15 novembre l'infettivologo ha messo in guardia: "So che il governo sta lavorando su questo punto - ha sottolineato - sono sicuro che il vaccino arriverà ma bisogna essere preparati. Non basteranno i dipartimenti di prevenzione attuali per fare tanti vaccini, bisognerà chiedere aiuto alle farmacie e all'esercito".

Anche nel pomeriggio alcuni esperti si sono espressi sul vaccino in arrivo dalla Pfizer. Walter Ricciardi, per esempio, consulente del ministro della Salute, ha affermato su La7 a L'aria di domenica che quello dalla casa farmaceutica americana non sarà l'unico: "Ne arriveranno una decina - ha precisato - e dovremo essere preparati". Stavolta, esperti tutti d'accordo.

