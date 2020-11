L'Eredità, Flavio Insinna illude il campione Massimo alla Ghigliottina: "Hai anche una bellissima grafia", ma non era quella la soluzione

Cade ancora sulla prova finale su Rai 1 di domenica 15 novembre 2020 con le cinque parole da legare

Il campione è ancora Massimo e prova, come il giorno precedente dove ha fallito, a festeggiare stasera domenica 15 novembre 2020 nel programma L'Eredità su Rai1 che va in onda prima del tg delle ore 20.

Le parole che vanno legate con una soluzione nella Ghigliottina finale, sono "pubblico", "buon", "ragione", "fuori", tessera". Massimo ci pensa il minuto concesso per trovare la risposta esatta e poi scrive "circolo". Flavio Insinna si complimenta con la risposta: "Hai anche una bella grafia". Giudizio solo estetico purtroppo per il campione, perché quella della grafia è solo una illusione. La risposta non era "circolo", ma "uso". Così vanno in fumo 17.500 euro che erano rimaste in palio.

