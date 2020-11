Stasera in tv 15 novembre, su Tv8 doppio appuntamento con Masterchef 9: le anticipazioni

15 novembre 2020 a

Cooking show in prima serata su Tv8 domenica 15 novembre. A partire dalle 21,30 andranno infatti in onda due puntate della nona edizione di Masterchef, precisamente il 21 e il 22esimo episodio. Si tratta ovviamente di una replica dell'ultima stagione andata in onda, con i giudici Bruno Barbieri (unico a partecipare a tutte le edizioni), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Per i concorrenti rimasti si tratta delle ultime battaglie ai fornelli, ed è qui che saranno ancora più importanti i dettagli. La nona stagione ha visto alla fine trionfare Antonio Lorenzon. Ancora tuttavia non si sa quando Masterchef Italia vedrà la sua decima stagione. Confermati comunque i tre giudici: Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo.

