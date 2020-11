Stasera in tv 15 novembre, su Iris il film capolavoro Ladri di biciclette. La trama

15 novembre 2020 a

Stasera in tv, 15 novembre, su Iris a partire dalle ore 21.10, verrà proposto un grande classico del cinema italiano. La pellicola drammatica, produzione del 1948 è Ladri di biciclette. La regia fu curata dal grande Vittorio De Sica. I protagonisti di questo splendido film furono Enzo Staiola, Lamberto Maggiorani, Lianella Carell. Un vero e proprio capolavoro, una storia strappalacrime, un quadro di quella che fu la miseria del Paese del primo dopoguerra. Tutto riassunto in maniera magistrale nella storia di un attacchino a cui viene rubata la bicicletta: è l'unico mezzo di sostentamento per sé e per la sua famiglia.

