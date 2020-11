Da noi a ruota libera, Cristina D'Avena sexy in copertina a 56 anni: "Il mio segreto per sedurre? Le tagliatelle al ragù"

15 novembre 2020 a

Cristina D'Avena ha raccontato il suo particolare periodo su Rai1 da Francesca Fialdini, nella trasmissione Da noi a ruota libera, nella puntata di domenica 15 novembre. La cantante negli ultimi tempi appare in una veste molto diversa rispetto a quella in cui il pubblico l'ha conosciuta. Altro che cartoni animati come avveniva negli anni 80 e 90, da Occhi di gatto a 44 gatti, solo per citare alcune sigle che hanno fatto la storia. Cristina D'Avena, a 56 anni, si è data una autentica svolta sexy.

Recentemente la bolognese è apparsa in copertina su Vanity Fair, in una versione decisamente seducente, infiammando anche gli stessi ragazzi cresciuti con le sue canzoni. "In realtà sono sempre stata innamorata dell'amore, sono una donna - ha spiegato a Francesca Fialdini - solo che se a 56 anni è una donna a fare così succede il finimondo. Non dobbiamo permetterlo". La D'Avena ha svelato pure un particolare segreto di seduzione: "Lo faccio spesso con la cucina, e le tagliatelle al ragù, da brava bolognese, sono una garanzia anche da quel punto di vista", ha sottolineato.

