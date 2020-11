Non è l'Arena, da Giletti c'è Fabrizio Corona. Lui attacca Mediaset: "Per loro sono aggressivo, ma io l'unico vero in Italia" | Video

15 novembre 2020 a

Ospite speciale, sicuramente che farà discutere. Fabrizio Corona infatti sarà intervistato a Non è l'Arena di Massimo Giletti, nella puntata in onda su La7 dalle 20,40. Anche l'ex re dei paparazzi ha annunciato con un video su Instagram la sua partecipazione al programma.

E lo ha fatto attaccando Mediaset: "Per loro sono troppo aggressivo e la decisione di non avermi come ospite la rispetto, ogni azienda fa come vuole. Ma chi è l'unica persona vera in Italia - è la domanda che si fa Corona - Sono io. Sono solo io l'unico vero in questo paese", ha concluso urlando sempre più forte. Corona rivelerà tutti i suoi segreti e i problemi che caratterizzano la sua vita privata, dai problemi giudiziari a quelli legati alla sua famiglia. Appuntamento dalle 22,30 su La7.

