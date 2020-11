Stasera in tv 15 novembre, su Rai Premium il film Non è mai troppo tardi. La trama

15 novembre 2020 a

Stasera in tv, 15 novembre, su Rai Premium alle 21.20 è in programma il film dal titolo Non è mai troppo tardi. Inizio alle ore 21.20 per la pellicola del 2014, produzione italiana. Alla regia Giacomo Campiotti. Gli interpreti sono Claudio Santamaria, Nicole Grimaudo, Giorgio Colangeli, Emanuela Grimalda, Edoardo Pesce. La trama Alberto Manzi vuole fare il maestro. Ha solo venti anni e riesce ad avere la cattedra, ma in un carcere minorile. Poi viene trasferito in una vera scuola che però gli sembra davvero ambigua. Intanto la Rai decide di realizzare una trasmissione per cercare di educare milioni di italiani: sarà quello il suo posto?

