Stasera in tv 15 novembre, su Rai Movie in seconda serata c'è Italo. La trama

Stasera in tv, domenica 15 novembre, in seconda serata su Rai Movie è annunciato il film dal titolo Italo, inizio ore 23. Commedia del 2014, produzione italiana regia di Alessia Scarso. Del cast fanno parte Marco Bocci, Elena Radonicich, Barbara Tabita, Vincenzo Lauretta. La trama Un'ordinanza comunale bandisce i cani randagi dal paese di Scicli, ma un golden retriever sfida l'ordinanza e comincia a frequentare le stradine locali, affezionandosi soprattutto ad un bambino di dieci anni, Meno, figlio del sindaco. Viene soprannominato Italo ed entra a far parte della comunità. Riesce persino a fare da Cupido tra il padre di Meno e la maestrina.

