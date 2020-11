Stasera in tv 15 novembre, su Rai2 le serie americane Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans: la trama degli episodi

15 novembre 2020 a

Doppio appuntamento con le serie tv americane nella prima serata di Rai2 di domenica 15 novembre. Dalle 21,05 andrà in onda Ncis Los Angeles con la sedicesima puntata dell'undicesima stagione e il quarto episodio della sesta stagione di Ncis New Orleans.

Per quanto riguarda Ncis Los Angeles, la puntata si intitola Missione di salvataggio: la trama è incentrata su Fatima che è in Egitto con una task force, impegnata in un raid per stanare un criminale d’alto profilo, ma il nemico ha teso loro un’imboscata e la squadra batte in ritirata. Fatima si stacca dal gruppo e risulta dispersa. A seguire, dalle 21,50 circa, Ncis New Orleans con l'episodio Un conto in sospeso: qui un sottufficiale della Marina, Elena Martinez, scompare dopo aver preso un permesso temporaneo per partecipare alla festa di compleanno del padre. Il suo comandante s’insospettisce..

