Mihajlovic a Domenica In, la moglie ex showgirl: "Mi ha stroncato la carriera facendomi fare 5 figli". Sinisa: "In Serbia funziona così"

Dopo le emozioni toccanti l'intervista a Domenica In di Sinisa Mihajlovic ha avuto anche dei momenti divertenti. Nella puntata di domenica 15 novembre su Rai1, Mara Venier ha stuzzicato il tecnico del Bologna e la moglie Arianna. Quest'ultima è stata nel corpo di ballo di Domenica In del 1993, quando era giovanissima e soprattutto quando non conosceva ancora Mihajlovic.

La Venier ha fatto mandare in onda una intervista di due anni fa, con Arianna che in quella occasione disse: "E' arrivato Sinisa e praticamente mi ha stroncato la carriera, facendomi fare cinque figli", ha scherzato ma non troppo. Al rientro in studio Sinisa non si è scomposto: "In Serbia funziona così, la moglie si occupa della famiglia". Mara ribatte subito: "Ma qui siamo in Italia". "Ma io sono serbo", ha replicato ancora Mihajlovic, che poi ha aggiunto: "Lei per me è stata decisiva, se avesse continuato la sua carriera io non potevo lavorare sereno", ha affermato. "In realtà sono io che avevo voglia di famiglia e ho lasciato lo spettacolo", ha precisato la moglie Arianna.

