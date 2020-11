Mihajlovic a Domenica In: "La leucemia è alle spalle". Poi vanno in onda le immagini del padre, Sinisa piange in diretta

15 novembre 2020 a

a

a

Momento particolarmente toccante a Domenica In durante l'intervista a Sinisa Mihajlovic da parte di Mara Venier. Nella puntata di domenica 15 novembre l'allenatore del Bologna, insieme alla moglie Arianna, si è raccontato a cuore aperto, presentando anche il libro La partita della vita scritto insieme al giornalista Andrea Di Caro. La leucemia è ormai alle spalle, e Sinisa ha ripercorso anche i momenti più terribili della malattia. Ora è tutto passato: "Pure l'ultimo controllo di pochi giorni fa è andato bene", ha spiegato.

Domenica In: Tiziano Ferro e Sinisa Mihajlovic tra gli ospiti di Mara Venier

Poi Mara Venier ha mandato in onda un filmato del padre di Sinisa, scomparso nel 2010. Qui Mihajlovic non è riuscito a trattenere le lacrime, con la conduttrice che a quel punto gli ha prestato un fazzolettino: "L'unico rimpianto della mia vita è legato a lui - ha sottolineato - non l'ho potuto vedere nell'ultimo giorno di vita perché avevo promesso ai miei due figli di portarli a Madrid a vedere la finale di Champions dell'Inter. E allora ogni giorno quando penso a lui bevo due bicchieri di grappa". A questo punto l'orchestra ha fatto partire una canzone nella sua lingua alla quale il tecnico è molto legato. E la commozione ha invaso tutto lo studio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.